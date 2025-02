No Radar dos negócios

Na edição desta semana do GeraçãoE, damos pontapé em mais um projeto novo: No Radar. O objetivo é apresentarmos para os empreendedores e empreendedoras que acompanham o GE tendências que estão ganhando força em outros mercados, seja em outros estados ou outros países.

O mercado gaúcho, e falamos com propriedade, já que esse é o nosso assunto diário, é cheio de vanguarda e negócios muito inovadores. A ideia do No Radar não é negligenciar os nossos pioneirismos, e sim apresentar oportunidades que, talvez, ainda não estejam sendo tão exploradas no Estado e possam ser oportunidade para quem quer iniciar no empreendedorismo ou arejar o seu negócio.

Na primeira edição, falamos sobre a crescente demanda por bebidas não alcoólicas a partir da abertura de uma loja física em São Paulo focada exclusivamente em drinks sem álcool para adultos. No Rio Grande do Sul, temos diversos exemplos de bares e restaurantes que estão atentos a esse mercado, assim como marcas que já surgiram com esse propósito. Mas há, ainda, muito a ser explorado, podendo ser uma fonte rentável e pujante para o mercado gaúcho. Seguimos juntos buscando as tendências. #NoRadar