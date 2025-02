Há cerca de 50 dias para sua quarta edição, o South Summit Brazil, um dos maiores eventos do ecossistema de inovação e negócios na América Latina, começa a revelar detalhes da programação que ocorrerá de 9 a 11 de abril no Cais Mauá, em Porto Alegre. Com um foco em cinco grandes áreas temáticas - Sustentabilidade, Digitalização, Ecossistema, Mudança Social e The Edge - o evento contará com painéis, palestras e debates com líderes de grandes empresas e movimentos inovadores de todo o mundo, além de mais de 1000 investidores e 150 fundos de investimento. Os ingressos podem ser adquiridos através do site oficial do evento, nas seguintes categorias: Attendee (R$ 880,00), Business (R$ 3.899,00) e Executive (R$ 5.499,00). Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos. Mais informações sobre os ingressos do South Summit em bit.ly/41agoTf.

No dia 15 de março, acontece, em Porto Alegre, a Feira de Empreendedorismo promovida pela S3 consultoria. O objetivo do encontro é reunir empreendedores visionários, líderes inspiradores e profissionais que desejam transformar ideias em ações e expandir seus horizontes. O evento acontece na sede da S3, na rua Felicissimo de Azevedo, nº 807, às 18h. As inscrições são gratuitas em bit.ly/4ieGk7d.