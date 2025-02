O Uol, empresa brasileira de tecnologia, conteúdo e serviços digitais, abriu inscrições para o programa de estágio Uol Talents. A iniciativa tem como objetivo atrair talentos de diversas áreas que vão se formar a partir de julho de 2026. As vagas são destinadas a estudantes de Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Sistemas de Informação e Administração. Os candidatos selecionados irão atuar presencialmente nos escritórios da empresa, em São Paulo (SP) ou no Rio de Janeiro (RJ). Saiba mais em uoltalents.gupy.io.

A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, está com 64 vagas abertas em suas unidades franqueadas. As posições são para executivo de contas, executivo de vendas e SRD (Sales Development Representative). A empresa contrata também gerente de Franquias, especialista de Produto e executivo de Negócios. As oportunidades são para atuar nos estados de São Paulo (capital, Guarulhos, Catanduva, Jundiaí Campinas, Indaiatuba, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Piracicaba), Pará (Belém), Minas Gerais (Belo Horizonte, Pouso Alegre e Machado), Santa Catarina (Itajaí, Florianópolis, Chapecó e Blumenau), Paraná (Cascavel e Curitiba), Rio Grande do Sul (Porto Alegre), Goiás (Goiânia), Espírito Santo (Vitória), Piauí (Teresina), Sergipe (Aracaju) e Brasília. Saiba mais em carreirasomie.gupy.io.