Celebrar a trajetória do empreendedorismo do RS

Neste ano, o GeraçãoE celebra 10 anos de fomento ao empreendedorismo. Para dar um pontapé nas comemorações desse marco tão importante, hoje damos inicio ao Negócio Raiz, especial que tem como objetivo contar a história de quem constrói o empreendedorismo gaúcho . Negócios clássicos, que atravessam décadas e gerações com muita resiliência e capacidade de adaptação. Histórias que servem de inspiração de inspiração para quem está começando e ensinam sobre os desafios presentes na rotina empreendedora.

Os leitores e leitoras do GeraçãoE estão acostumados a encontrar aqui nas páginas encartadas no Jornal do Comércio ou em geracaoe.com muitas histórias de novos negócios. Novidades que oxigenam e atualizam o mercado gaúcho. Seguimos com esse foco, sempre dando visibilidade a todos os negócios, dos embrionários aos consolidados. Mas, mensalmente, no Negócio Raiz, colocaremos no holofote pessoas que têm muito a compartilhar. Empreendedores que comandam aqueles negócios clássicos de bairro, ou estão à frente de empresas centenárias que marcaram a economia gaúcha: é hora de retomar e recontar a nossa história. Para comemorar os 10 anos do GeraçãoE, convidamos a todos para um passeio pela raiz empreendedora do nosso povo. Histórias que emocionam, ensinam e ressignificam a perspectiva desafiadora de comandar um negócio. #boaleitura