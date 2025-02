Startup brasileira pretende revolucionar a moda com biotecido sustentável

Em um mundo cada vez mais preocupado com sustentabilidade, a indústria da moda enfrenta desafios para reduzir seu impacto ambiental. Entre as soluções inovadoras que surgem, a Muush se destaca ao desenvolver um biotecido à base de micélio - uma alternativa ecológica ao couro animal. Criada dentro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a startup vem ganhando espaço no mercado ao transformar resíduos agroindustriais em um material sustentável e versátil.

A Muush nasceu a partir da inquietação de seu CEO, Antonio Carlos de Francisco, com a falta de aproveitamento de pesquisas acadêmicas na prática. Professor aposentado da UTFPR e especialista em economia circular e sustentabilidade, ele viu na startup a oportunidade de transformar conhecimento científico em impacto real. "Nós não queríamos mais ver teses e dissertações ficando na prateleira. Se desenvolvemos algo bom, isso tem que chegar à sociedade", afirma.

A empresa surgiu dentro de uma incubadora universitária e, em outubro de 2023, tornou-se independente. Desde então, investe no aperfeiçoamento de sua tecnologia para a produção de biotecido, um material inovador que pode substituir o couro e outros tecidos sintéticos de alto impacto ambiental. O biotecido da Muush é desenvolvido a partir de micélio - a estrutura vegetativa dos fungos - cultivado sobre resíduos agroindustriais, como serragem, borra de café e resíduos de cevada. Diferente do couro convencional, que exige processos químicos agressivos e o uso de metais pesados, o biotecido da Muush passa por um tratamento natural com taninos, substâncias extraídas de cascas de árvores.

Além de ser biodegradável, o material tem aparência e textura similares ao couro animal, permitindo sua aplicação na moda, acessórios, móveis e, futuramente, no setor automotivo. "Nosso objetivo é criar um produto sustentável sem comprometer a qualidade e a durabilidade", destaca Francisco.

A transição da produção laboratorial para escala industrial foi um dos principais desafios da Muush. No início, a empresa produzia apenas cinco metros de biotecido por mês. Com investimentos e aprimoramento dos processos a capacidade, chegou a 80 metros mensais em 2024 e, recentemente, foi ampliada para 200 metros.

O próximo passo da startup é investir em mecanização e automação. "Sabemos exatamente o que precisa ser feito para escalar a produção. A cada ajuste na planta, conseguimos aumentar a capacidade sem expandir a área construída. Esse aprendizado foi essencial", explica Francisco.

