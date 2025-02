Ateliê e minifábrica de doces sem glúten e lácteos é novidade no Bom Fim

06 Fevereiro 2025

Foi a partir da própria experiência com a alimentação saudável que a empreendedora Taline Souza criou a Hedonê Nutritiva, operação que tem como foco doces e salgados sem glúten e lácteos. Apesar de não ser celíaca, Taline sempre teve sensibilidade a insumos que levavam glúten. Foi a partir disso que notou a crescente demanda no mercado por alimentos mais inclusivos. A produção da marca começou há cerca de um ano focada em eventos. No fim de 2024, a Hedonê ganhou um espaço físico, que funciona como ateliê e minifábrica, para atendimento ao público no bairro Bom Fim. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.