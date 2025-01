O South Summit Brazil, conferência global de inovação e empreendedorismo, ocorrerá de 9 a 11 de abril, no Cais Embarcadero. A edição de 2025 terá o tema Além da Resiliência, abordando a superação como o motor da inovação. O evento marcará a retomada do espaço do espaço, que sofreu com as enchentes em maio de 2024. Além disso, o evento acaba de anunciar a embaixadora do encontro, Renata Viezzer, que é CEO da Supermídia, da Símix Ponto, diretora de Marketing da AGS e Conselheira do Ladies in Tech. Para mais informações, acesse abre.ai/lYoO.

No dia 1º de fevereiro, ocorrerá a Innova Build Conference, uma conferência internacional criada nos Estados Unidos, na Plataforma Internacional Alphaville, em São Paulo. O encontro pretende reunir engenheiros, arquitetos, investidores e construtores interessados em explorar as últimas tendências tecnológicas e estratégicas no mercado global da construção civil. O evento apresentará uma programação dinâmica, com palestras de especialistas renomados, workshops, painéis temáticos e exposições de empresas que estão redefinindo os rumos do setor. Entre os tópicos abordados estão Inteligência Artificial, impressão 3D, novos métodos construtivos e práticas sustentáveis. O evento será das 8h às 22h e os ingressos podem ser comprados pelo link abre.ai/lYoP.