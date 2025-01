A empresa Vivo está com mais de 1,2 mil vagas abertas em diversas cidades do País. Voltadas para atuação em áreas como atendimento ao cliente, comercial, lojas, tecnologia e programas de jovens talentos, os selecionados contarão ainda com o Vibe, programa de benefícios flexíveis da companhia, além de smartphone com plano de voz e dados ilimitados e auxílio creche/babá. Os interessados a concorrer a uma das oportunidades podem se candidatar no site vivo.gupy.io.

O Grupo Med , voltado a emergências aeroportuárias na América Latina, possui 430 vagas inclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs) abertas. As oportunidades são destinadas a bombeiros de aeródromo, enfermeiros, socorristas, psicólogos, técnicos de enfermagem, médico do trabalho, psiquiatras, nutricionistas.

Os salários podem chegar a R$ 10,6 mil, além de benefícios e adicional noturno. As vagas estão distribuídas entre 28 aeroportos brasileiros, abrangendo Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Brasília, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Mais informações em bit.ly/4hAVHXe.