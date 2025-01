Eventos

23 Janeiro 2025

No dia 14 de março, às 19h, ocorrerá o Flowers, prêmio de empreendedorismo feminino, em Porto Alegre. O evento busca promover o reconhecimento e celebrar as trajetórias de mulheres empreendedoras. Idealizado para valorizar e estimular o protagonismo e o empreendedorismo feminino, a programação irá homenagear mulheres a frente dos negócios, dando destaque a sua trajetória. O público alvo são empresárias, profissionais liberais, gestoras e/ou lideranças femininas de qualquer região do Estado e maiores de 18 anos. Os valores de ingresso iniciam em R$ 147,90, e podem ser comprados pelo link //abre.ai/lU4x.