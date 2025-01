Vagas

23 Janeiro 2025

A Embraer abriu 300 vagas de estágio para candidatos de todo o Brasil. O processo seletivo é destinado a candidatos sem experiência, que poderão estagiar nos modelos de trabalho presencial, híbrido e remoto nas cidades de São José dos Campos, Gavião Peixoto, Campinas, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. As vagas na Embraer são destinadas a diferentes áreas, que vão desde desenho técnico até programação, e buscam pessoas com disponibilidade para estágio no período integral. Durante o cadastro, é necessário enviar dados básicos e um currículo atualizado. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de abril, através do link //abre.ai/lU4j.