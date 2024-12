A Feira da Open Design Independente acontece no próximo sábado (14) e domingo (15), das 14h às 20h. Serão 50 designers reunidos para expor suas criações de acessórios, brinquedos, papelaria, objetos de decoração e muito mais. A entrada é gratuita. A edição especial de Natal da feira receberá nomes que compõe o cenário independente local e nacional. O evento ocorrerá no Pátio 24, localizado na rua 24 de Outubro, n° 1.454, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. O espaço, que tem estacionamento próprio e é pet friendly, terá um local exclusivo na sua área aberta para a comercialização de presentes natalinos com um toque de design.

O Bett Brasil, um dos maiores eventos de Tecnologia e Inovação para a Educação da América Latina, definiu seu tema central para 2025: Educação para enfrentar crises e construir futuros regenerativos. O tema principal do evento foi elaborado de forma colaborativa, com o apoio do Conselho Consultivo da Bett Brasil. Alinhado à ideia de construção de futuros regenerativos, a proposta é debater os diversos campos da atividade humana, envolvendo o enfrentamento das crises que permeiam a humanidade neste primeiro quarto de século. A 30ª edição do Bett Brasil acontecerá de 28 de abril a 1 de maio de 2025, no Expo Center Norte, na rua José Bernardo Pinto, n°333, em São Paulo, com a colaboração de especialistas, educadores, formadores de opinião e influenciadores brasileiros e internacionais. Para participar, acesse: brasil.bettshow.com. A visitação é gratuita.