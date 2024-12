A Luza Group, uma multinacional que conecta talentos de engenharia e tecnologia aos desafios dos clientes, acaba de anunciar a abertura de 175 vagas de emprego para o mês de novembro na filial brasileira. As oportunidades que se encontram nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. As vagas são no modelo híbrido para as áreas de Engenharia, Design, Tecnologia, Comercial e Finanças. Os salários variam de R$ 2,5 mil a R$ 35 mil. Mais informações no link bit.ly/4isLw8a.

A construtora RNI está com mais de 40 vagas de emprego e estágio abertas em diversas localidades do País, todas em regime 100% presencial, abrangendo diferentes níveis de experiência e áreas de atuação, com foco em setores administrativos, de engenharia, vendas e operações. As vagas estão disponíveis para as regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste e Nordeste. A empresa oferece benefícios variados para os cargos em regime CLT, incluindo assistência médica, seguro de vida, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte e assistência odontológica. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 6,6 mil. Interessados podem se inscrever através do link bit.ly/3D1vfa3.