Jovem aposta em smash burgers em Porto Alegre

Inaugurado em maio, o Pretti Burger (@prettiburger) é um delivery especializado em smash burgers, hambúrgueres menores que os tradicionais, prensados diretamente na chapa. Felipe Mayer Pereira, de 21 anos, é o empreendedor à frente do negócio. Desde criança, ele sempre foi apaixonado por cozinhar e costumava desenvolver receitas de hambúrguer para preparar em casa para a família e amigos. Até maio, Felipe trabalhava como executivo de compras em uma grande empresa e, nas viagens a trabalho, aproveitava para visitar locais especializados em hambúrgueres, experimentando novos sabores e buscando inspiração.

"A minha mãe sempre conta que eu gostava muito de Bob Esponja e ficava assistindo o dia todo. Acho que fui inspirado pelo hambúrguer do Siri Cascudo", comenta Felipe. Desde o final de 2023, ele começou a juntar dinheiro e a se preparar para deixar o emprego e investir em seu próprio negócio. Em Porto Alegre, Felipe sentia falta de hambúrgueres no estilo dos que ele experimentava nas viagens e percebeu que outras pessoas poderiam ter o mesmo desejo.

A cozinha do Pretti Burger fica ao lado da casa onde Felipe mora. "Esse espaço ficou vago justamente quando eu estava me preparando para sair da empresa, então aproveitei a oportunidade", explica. Com um investimento de R$ 25 mil, ele conseguiu montar uma cozinha industrial para dar conta da produção dos lanches. Atualmente, Felipe e sua namorada cuidam da operação. Nos fins de semana, quando o volume de pedidos aumenta, ele contrata mais uma pessoa para auxiliar.

Felipe avalia que a recepção do público foi bastante positiva. Inicialmente, ele tinha receio de que Porto Alegre, acostumada com lanches maiores, não se identificasse com o estilo smash. "A galera que está acostumada com produtos maiores, como o xis, poderia ficar resistente, mas as pessoas aderiram ao smash. Gostaram e entenderam a proposta", celebra.

O Pretti Burger oferece sete opções de hambúrgueres em seu cardápio. O mais clássico custa R$ 26,00 e o smash de bacon, um dos preferidos, sai a partir de R$ 28,90. Além dos hambúrgueres, o cardápio conta com acompanhamentos, como batatas fritas e nuggets.

Na primeira semana de operação, o Pretti recebeu muitos pedidos, o que Felipe atribui à novidade que representava na região. Muitos pedidos foram feitos por familiares e amigos, mas logo o movimento inicial diminuiu, e eles precisaram conquistar novos clientes. "O que sempre nos motivou foi saber que fazíamos um produto muito bom e receber esse retorno positivo dos clientes", destaca o empreendedor, que afirma não se arrepender da mudança de carreira. Atualmente, o Pretti recebe mais de 50 pedidos por dia nos fins de semana e, durante a semana, o movimento é um pouco menor.

No trabalho anterior, Felipe conquistou destaque, mas nunca sentiu realização ou sentido no que fazia. Ele conta que, mesmo ganhando menos no começo da nova jornada, sabia que encontraria satisfação em criar algo próprio e em ver as pessoas elogiando o trabalho. "Nossa ideia desde o começo é oferecer uma experiência que vai além do produto", afirma. "Por isso, estamos focados em abrir um restaurante e já estamos procurando um ponto. Nosso objetivo é inaugurar o local até meados de 2025 e proporcionar um atendimento presencial expandindo além do delivery. Abrimos primeiro como delivery porque foi a oportunidade que surgiu."

Desde o início, Felipe também teve a preocupação de construir uma identidade visual forte para o Pretti Burger. Ele acredita que, se fosse para criar algo comum, não faria sentido para ele investir no negócio. "Um bom hambúrguer é essencial, mas queremos mais do que isso; então, investimos em uma identidade visual marcante," explica.