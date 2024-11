A Stone, fintech brasileira de meios de pagamento, está com vagas abertas. São 9 vagas para Agente Stone (Consultor Comercial Externo) no Rio Grande do Sul, com atuação presencial em Caxias do Sul, Carazinho, Porto Alegre e São Leopoldo. A rotina é de segunda a sexta-feira, com benefícios como plano de saúde, odontológico, vale refeição, alimentação, auxílio combustível, Gympass, auxílio creche e bônus trimestral. Mais informações no link: bit.ly/4eENkbg.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee Comercial do Grupo Brinox. Com 12 meses de desenvolvimento, incluindo workshops e mentorias, o programa acontece em Caxias do Sul. Os interessados devem ter concluído a graduação entre julho de 2022 e julho de 2024, ter conhecimento intermediário de Excel, inglês básico, CNH B e disponibilidade para mudanças e viagens. As inscrições estão abertas até o dia 28 de novembro no link: bit.ly/3UYprV6.