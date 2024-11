O Sebrae Rio promove a oficina gratuita Desmistificando a Inovação: Bora Empreender entre 25 de novembro e 3 de dezembro nas Naves do Conhecimento de Padre Miguel, Irajá, Triagem, Santa Cruz, Engenho de Dentro e Madureira. A iniciativa voltada para empreendedores e futuros empresários, abordará conceitos de inovação, identificação de oportunidades no mercado e uso de ferramentas do Sebrae para planejar e estruturar negócios. Com foco na transição de estudantes para pequenos empresários, a oficina ajuda a aplicar a inovação de forma prática. Esta é a última oficina de 2024 nas Naves. Os interessados podem realizar a inscrição através do link: bit.ly/4hSiXkr

Gestão financeira e Como Resolver as Principais Dores de Quem Empreende no Brasil é o tema do evento gratuito da Conta Azul, que ocorre no dia 26 de novembro, das 19h às 21h30min. Em formato híbrido (online e presencial na sede em Joinville, em Santa Catarina), o evento voltado para PMEs, abordará temas como gestão financeira e soluções práticas para empreendedores superarem desafios e garantirem mais controle das finanças. Especialistas compartilharão práticas e ferramentas para simplificar o controle financeiro e impulsionar o sucesso empresarial. A programação inclui palestras sobre desafios e estratégias de empreendedorismo. Inscreva-se através do site: bit.ly/4fEkCIY