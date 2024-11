Bar na Cidade Baixa aposta em cachaças e valorização da cultura brasileira

Com a proposta de resgatar os sabores típicos brasileiros e com foco em cachaças artesanais, o Boteco Cambucá pretende ser um ambiente de celebração e preservação da cultura do País em Porto Alegre, mais precisamente no bairro Cidade Baixa. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.