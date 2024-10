Escola de tecnologia investe nas redes de ensino pública e privada de Porto Alegre

03 Outubro 2024

A tecnologia está cada vez mais presente no ambiente escolar, e foi pensando nisso que Moisés Brandalise trouxe novamente a franquia de escolas SuperGeeks para Porto Alegre. A escola agora busca expandir por meio do programa In-school, com os cursos CS Plus e SuperMath, destinados a escolas a partir do 1º ano do Ensino Fundamental. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.