Lista: cinco bares de Porto Alegre para beber cachaça

19 Setembro 2024

Destilado tipicamente brasileiro, a cachaça faz parte da cultura e da história do País. Em 13 de setembro, foi celebrado o Dia Nacional da Cachaça, bebida oriunda da cana-de-açúcar. O destilado, presente na receita do drink mais famoso do Brasil - a caipirinha -, oferece desde rótulos populares a opções com valor mais agregado. Para comemorar, o GeraçãoE lista cinco bares que oferecem opções da bebida em Porto Alegre. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.