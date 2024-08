O projeto Mulheres Transformam está com inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo para mulheres em situação de vulnerabilidade em Porto Alegre. As aulas são presenciais e vão ocorrer de 19 a 23 de agosto na Escola Estadual Jerônimo de Ornelas, na rua São Miguel, n° 487. Realizado pela Agência Besouro, em parceria com a plataforma de doações online Vakinha, o programa busca promover a transformação social e econômica de mulheres por meio de capacitação empreendedora inclusiva. Inscrições pelo link bit.ly/4fGmnp8

O Instituto Joga Junto está com inscrições abertas para o Ilhabela Tech. Jovens em situação de vulnerabilidade podem fazer parte do curso "Bugou! QA tá on!", que tem o objetivo de desenvolver profissionais que garantam qualidade dos produtos e de softwares. O Instituto Joga Junto é responsável por criar programas personalizados para formar e acelerar profissionais em diferentes áreas do conhecimento, além de levar projetos educacionais para as diferentes regiões do país. As inscrições podem ser feitas para as modalidades online e presencial pelo link bit.ly/4fz8UPY.