Operação que une café e bistrô deixa o Centro e abre no Rio Branco

08 Agosto 2024

Um local que oferece produtos caseiros e busca estar sempre disponível para atender as demandas da clientela da região. Esse é o Nena Café e Restaurante, que, há cerca de um mês, mudou-se do Centro Histórico e abriu no bairro Rio Branco. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.