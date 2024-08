A Sodexo, multinacional francesa de alimentação e facilities, abriu 31 vagas de estágio, sendo 20 em São Paulo e 11 em Porto Alegre. As oportunidades são em formato híbrido, com presença no escritório em dois dias na semana e três dias remoto. Para participar, é preciso ser estudante de curso superior com formação prevista entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026. As inscrições são recebidas por meio do site bit.ly/3LTnBQg até dia 27 de agosto. Em Porto Alegre, estão sendo disponibilizadas vagas para atuação nas áreas de planejamento estratégico e projetos, desenvolvimento técnico de processos, recursos humanos, jurídico, comercial, compras, finanças e faturamento.

O programa de aceleração BRDE Labs 2024, em parceria com o Feevale Techpark, chega à 5ª edição com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups em fase de operação e tração. A oportunidade disponibilizará mentorias, workshops, networking estratégico, infraestrutura de apoio e premiação em dinheiro. Nesta edição, pela primeira vez, todas as startups aceleradas serão premiadas, com o montante distribuído podendo chegar a R$ 230 mil, sendo que os primeiros quatro colocados recebem, respectivamente, R$ 90 mil, R$ 45 mil, R$ 28 mil e R$ 17 mil. Os demais finalistas recebem R$ 5 mil cada. As inscrições estão abertas até o dia 8 de setembro por meio do site bit.ly/3YvWGBw.