A edição de agosto do Café com Lojista terá o tema Consumo e Tendências: perspectivas na era das mudanças climáticas. O evento é promovido pelo Sindilojas Porto Alegre e será realizado em 14 de agosto no Co.Nectar Hub. A palestrante da edição será Paula Visoná, que abordará a transformação no que diz respeito ao consumo contemporâneo e o impacto no desdobramento de tendências que apresentam oportunidades para o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Associados ao Sindilojas POA podem se inscrever gratuitamente, já para o público geral, o investimento é de R$ 50,00. Inscrições em sindilojaspoa.com.br.

O evento ISO de Inovação: como incluir no planejamento estratégico de 2025? será realizado no dia 14 de agosto, no Inovabra, localizado na avenida Angélica, nº 2529, no bairro da Consolação, em São Paulo. O evento é gratuito e terá como tema ensinando as organizações a como incluir as diretrizes ISO internamente no planejamento de 2025. O encontro ocorrerá online e presencial. As inscrições estão abertas para a versão online (encurtador.com.br/0QXLJ) e presencial (encurtador.com.br/9RiW1).