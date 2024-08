O workshop CaféTech: Inovação e Colaboração irá explorar as ações e estratégias da empresa Cluster GameRS para fortalecer a cadeia de valor e a competitividade do ecossistema gaúcho de desenvolvimento de games. O evento é gratuito, mediante reserva no site bit.ly/3YmgC9V, e acontecerá no dia 28 de agosto, às 8h30min, no Feevale Techpark, em Porto Alegre.

O evento Desenhando o Invisível, focado na criação de conexões e networking, acontece no dia 6 de agosto, das 17h30min às 21h, reunindo 150 executivos na maior roda-gigante da América Latina, a Roda Rico, localizada no Parque Cândido Portinari, na Vila Hamburguesa, Zona Oeste de São Paulo, para a realização de trocas estratégicas entre influenciadores, C-levels, empreendedores e formadores de opinião. Para participar, é preciso ser membro das comunidades Future Is Now ou B2Mamy.