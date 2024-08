A Ericsson, empresa de plataformas digitais e redes móveis, abriu 35 vagas para o seu programa de estágio, o Early Career Learn. As inscrições para a nova edição estão abertas até 30 de agosto por meio do site bit.ly/3LL3dRf. O programa tem o objetivo de atrair estudantes com interesse em tecnologia e que queiram contribuir para o desenvolvimento de soluções para transformar a sociedade a partir do 5G.

A TLP, empresa de energia e eletromobilidade, está contratando para o cargo de instalador, com ou sem experiência. Para se candidatar, é necessário ter CNH categoria tipo B. É necessário conhecimento para instalação ou reparo de rede de internet, telefone e TV do tipo GPON/Fibra. O cadastro é recebido por meio do site bit.ly/4cZkDpp ou pelo telefone (51) 99687-6400.