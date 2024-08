Dez restaurantes em Porto Alegre para entrar no clima das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de verão são o maior e mais importante evento multiesportivo do mundo. As Olimpíadas, que acontecem a cada quatro anos, buscam ser um evento catalisador da união, parceria e espírito esportivo entre os países. A 33ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna começou na sexta-feira, 26 de julho, em Paris, na França, e vai até o dia 11 de agosto. Para entrar no espírito das Olimpíadas, o GeraçãoE listou restaurantes em Porto Alegre relacionados aos países das últimas 10 sedes dos Jogos Olímpicos.

1988 | Seul, Coreia do Sul

Em Porto Alegre, o Okpo tem como objetivo um polo de divulgação da cultura coreana Foto: OKPO/DIVULGAÇÃO/JC Olímpiadas Seul 1988 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC

As Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, foram muito representativas para o Brasil. O País levou seis medalhas para casa, sendo uma delas um ouro inédito no judô. Em Porto Alegre, o Okpo tem como objetivo ser um polo de divulgação da cultura coreana. Localizado no bairro Mont'Serrat, o restaurante busca aproximar o público porto-alegrense da Coreia do Sul através da comida e da arte. O negócio oferece pratos típicos, como o Kimchi - condimento tradicional que consiste na fermentação de legumes - e bebidas clássicas, como o Soju, produzido a partir de batata doce, arroz e cevada. De segunda a sábado, a operação oferece menu executivo de almoço.

 O Okpo está localizado na rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, n° 93, e funciona de segunda a quinta, das 18h30min às 22h. Sextas e sábados, das 18h30min às 22h30min.

1992 | Barcelona, Espanha

Barcelona, 1992 Foto: OLYMPICS/DIVULGAÇÃO/JC Estabelecimento busca ser um bar descontraído com pratos espanhóis clássicos, bebidas, uma grande variedade de tapas Foto: ISABELLE RIEGER/ARQUIVO/JC

Os Jogos Olímpicos de Barcelona ficaram guardados no imaginário popular por ser o ano em que a seleção estadunidense de basquete masculino montou o dream team - considerado por muitos o maior time da história da modalidade. Para o Brasil, significou uma edição de baixo rendimento, com apenas três medalhas. O Lola Bar de Tapas traz para Porto Alegre um pouco do clima da sede da 24ª edição dos Jogos Olímpicos. Localizado na Casa de Cultura Mario Quintana, o empreendimento busca ser um bar descontraído com pratos espanhóis clássicos, bebidas, uma grande variedade de tapas - aperitivos ou entradas servidas como degustação para acompanhar uma bebida - e sangrias, coquetéis à base de vinho.

 O Lola Bar de Tapas funciona de terça-feira a domingo, das 12h às 23h.

1996 | Atlanta, Estados Unidos

Atlanta, 1996 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC O estabelecimento une gastrobar e casa noturna, oferecendo opções variadas de drinks, além de pizzas, hamburguês e pratos Foto: DIVULGAÇÃO / ATLANTA / REPRODUÇÃO / JC

Sediada nos Estados Unidos, a 27ª edição dos Jogos Olímpicos foi marcada pelo sucesso esportivo brasileiro. Nesta edição, o País conquistou 15 medalhas, número que, na época, representou a maior quantidade de medalhas em uma única edição dos jogos. Para representar a cidade do sul dos Estados Unidos, Porto Alegre conta com o bar Atlanta, localizado no bairro Moinhos de Vento. O local tem um cardápio variado, com porções para dividir - chamadas de finger foods - pizzas e hambúrgueres. Além disso, o empreendimento conta com uma variedade de drinks clássicos e autorais.

 O Atlanta está localizado na rua Quintino Bocaiúva, n° 1.025, e opera de quinta-feira a sábado, das 21h à meia-noite.

2000 | Sidney, Austrália

Sidney, 2000 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC O Hooroo oferece um cardápio inspirado na Austrália, tendo como carro-chefe a costelinha com barbecue Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC

As Olimpíadas de 2000 ficaram marcadas por, pela primeira vez desde 1976, o Brasil ter terminado uma edição dos jogos sem nenhuma medalha de ouro. Para representar Sidney, o Hooroo, no Bom Fim, busca ser um pedacinho da Austrália em Porto Alegre. Desde 2017, o Hooroo oferece um cardápio inspirado na Austrália, tendo como carro-chefe a costelinha com barbecue. Além da gastronomia, a decoração do espaço é temática, com cangurus de pelúcia, grafites, camisas da seleção de futebol e placas típicas do país.

 O Hooroo opera de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30min e, aos fins de semana, a partir das 10h.

2004 | Atenas, Grécia

Atenas, 2004 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC Franquia, que conta com restaurantes em São Paulo, está localizada no Shopping Moinhos de Vento há cerca de um ano Foto: RENAN CONSTANTIN/DIVULGAÇÃO/JC

Foi em 2004 que o vôlei masculino ganhou sua segunda medalha de ouro e consolidou o Brasil como potência na modalidade. Para representar a sede da 28ª edição dos Jogos Olímpicos em Porto Alegre, o EOS restaurante remete à Grécia na capital gaúcha. A franquia, que conta com restaurantes em São Paulo, está localizada no Shopping Moinhos de Vento há cerca de um ano e, segundo o empreendedor, busca oferecer produtos de origem grega, mediterrânea e frutos do mar para a sua clientela.

 O Eos restaurante opera diariamente, das 11h30min às 21h50min.

2008 | Pequim, China

Pequim, 2004 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC O Casa Oriental, em Porto Alegre, oferece buffet vegetariano e foi fundado por uma família chinesa Foto: CASA ORIENTAL/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Sediada em Pequim, as Olimpíadas de 2008 renderam 17 medalhas para o Brasil, sendo três delas de ouro. O Casa Oriental, em Porto Alegre, oferece buffet vegetariano e foi fundado por uma família chinesa.

O local conta com um ambiente simples, com quadros chineses e uma leve música de fundo. A proposta do empreendimento é um buffet livre com inspiração da culinária chinesa, onde nenhum dos itens conta com proteína animal.

 O restaurante opera na rua Felipe Camarão, n° 61, e funciona de segunda-feira a sábado, das 11h30min às 14h.

2012 | Londres, Inglaterra

Londres, 2012 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC Banca do Inglês Foto: BANCA DO INGLES//INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Londres é a única cidade do mundo que sediou três vezes as Olimpíadas da era moderna. Na edição de 2012, o Brasil levou para casa 17 medalhas, sendo três de ouro. A Banca do Inglês é um reduto da capital inglesa em Porto Alegre. Localizada no bairro Bom Fim, a Banca do Inglês une pub, restaurante e brechó. Com bandeiras da Inglaterra e quadros típicos, o local é ambientado com itens pensados para lembrar a capital inglesa. Por lá, é possível tomar um bom vinho, comprar roupas e saborear um Fish and Chips - prato típico da Inglaterra.

 A operação é de segunda a terça-feira, das 14h às 19h, e de quarta-feira a sábado, das 14 às 22h, na rua Vasco da Gama, n° 90.

2016 | Rio de Janeiro, Brasil

Rio de Janeiro, 2016 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC O Porto Carioca Bar se define como um botequim acolhedor temático da boemia do Rio de Janeiro Foto: NATHAN LEMOS / JC

Os jogos do Rio de Janeiro foram os únicos da era moderna a serem disputados em solo sul-americano. Para o Brasil, a edição foi marcada pelos ouros inéditos no futebol masculino e no boxe. O Porto Carioca Bar traz para Porto Alegre a atmosfera da cidade maravilhosa. O empreendimento está localizado na Cidade Baixa há mais de uma década e se define como um botequim acolhedor temático da boemia do Rio de Janeiro. Para conquistar a clientela, o bar oferece petiscos para compartilhar, comidas de boteco em geral, cervejas em litro e drinks clássicos.

 A operação funciona na rua da República, n° 188, de terça a domingo, das 17h à meia-noite.

2021 | Tóquio, Japão

Tóquio, 2020 Foto: OLYMPICS/REPRODUÇÃO/JC Sakae's é o primeiro restaurante Japonês de Porto Alegre Foto: INSTAGRAM/SAKAES/ REPRODUÇÃO / JC

As Olimpíadas de Tóquio foram marcadas pela pandemia de Covid-19, que atrasou em quase um ano a realização dos jogos. Essa também foi a edição de melhor performance do Brasil na história do evento, com 21 medalhas e o 12° lugar no quadro de medalhas. Em Porto Alegre, não existe lugar melhor para representar o Japão que o Sakae's, restaurante japonês mais antigo da Capital. Fundado em 1973 pelo japonês Tadao Ecchuya, o restaurante se mantém localizado na rua Castro Alves, nº 690, desde 1983. O Sakae's se destaca por sua simplicidade e tradição: sem grandes invenções, o cardápio oferece peças típicas da gastronomia japonesa, com o objetivo de se manter próximo aos princípios da culinária do país de origem de seu fundador.

 O Sakae's funciona de segunda-feira a domingo, das 19h às 22h30min.

2024 | Paris, França

Restaurante em Porto Alegre que tem como inspiração a capital francesa Foto: DIVULGAÇÃO / LUC BISTRO / REPRODUÇÃO / JC paris, 2024 Foto: PARIS2024/REPRODUÇÃO/JC O Luc Bistrô é especializado em culinária francesa Foto: EVANDRO OLIVEIRA/JC

Paris é a casa da 33ª edição dos Jogos Olímpicos, que serão marcados como a primeira vez que o Brasil será representado por uma delegação majoritariamente feminina. Uma das operações de Porto Alegre que tem como inspiração a capital francesa é o Luc Bistrô, restaurante localizado no bairro Moinhos de Vento, que faz referência aos pequenos bares e restaurantes de Paris. Segundo os empreendedores, o objetivo do restaurante é trazer uma versão mais descomplicada da culinária francesa para agradar o público mais jovem. Assim, são oferecidos pratos como tartar de filé e salmão curado para a clientela.

 O Luc Bistrô está localizado na rua Dinarte Ribeiro, n° 17, e opera de terça a sexta, das 11h45min às 15h e das 18h às 23h30min. Aos sábados, das 12h às 23h30min, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h30min.