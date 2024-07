Gaúcho fica entre os campeões em competição de empreendedorismo

25 Julho 2024

Natural de Santa Cruz do Sul, município a 152 km de Porto Alegre, Natã Eduardo Vargas ficou entre os três empreendedores vencedores do Global Student Entrepreneur Awards (GSEA). O jovem de 24 anos é fundador e CEO da Limbx (@limbx_oficial), uma startup que busca democratizar o acesso a próteses funcionais. Ele concorreu com 14 mil estudantes de mais de 40 países, conquistando o terceiro lugar na competição voltada para empreendedores de até 30 anos de idade. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira a matéria completa.