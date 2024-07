Marca de calçados usada por Taylor Swift é produzida no RS

18 Julho 2024

Em fevereiro deste ano, a Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, chamou atenção com o look escolhido para a cerimônia do Grammy. A adolescente de 12 anos usou um vestido romântico da americana Vivienne Westwood, acompanhado pela bota Dolly, da marca Larroudé, criada pelos brasileiros Ricardo e Marina Larroudé. Além de Blue, alguns modelos de botas utilizadas pela cantora Taylor Swift em sua última turnê mundial também são da Larroudé. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira.