Canoas: resiliência e união na retomada

11 de Julho de 2024

Fortemente afetada pela enchente, Canoas reúne empreendedores e empreendedoras que acreditam no potencial da cidade como um ambiente pujante para os negócios. Otimistas com a retomada, as irmãs Janaína e Tainá Rosa abriram uma loja de cabelos no bairro Mathias Velho. Página Central