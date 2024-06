CRA-RS abre mentoria para empresas atingidas no RS

27 Junho 2024

O Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) iniciou o programa de mentoria para todas as micro e pequenas empresas afetadas pela crise climática que atingiu o Estado em maio. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e leita a matéria completa.