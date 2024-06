GeraçãoE lança manifesto em apoio aos pequenos negócios locais

06 Junho 2024

Diante das adversidades ocasionadas pelas enchentes e o impacto severo na economia do Rio Grande do Sul, o GeraçãoE lança o projeto GE Apoia, com objetivo de fortalecer negócios locais. Após um mês do início da tragédia climática que atingiu o Estado, pequenos empreendedores e empreendedoras começaram a retomar as suas atividades. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e saiba mais.