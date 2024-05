Conheça a rede criada para divulgar negócios afetados pelas enchentes no RS

Em meio às adversidades causadas pelas enchentes que atingiram o Estado, uma luz de esperança surge por meio de cada projeto pensado para acolher e auxiliar os atingidos. O projeto SOS Negócios Gaúcho é uma destas iniciativas, que busca oferecer suporte e solidariedade às empresas que enfrentam desafios neste momento.

Idealizado por Rafaela Rocha, o projeto nasceu da constatação da urgente necessidade de apoio às empresas gaúchas que foram duramente afetadas pelas cheias recentes. Ressaltando a importância de agir rapidamente em momentos de crise, a estudante de Relações Internacionais percebeu, durante o voluntariado em abrigos, que alimentar e vestir a população era o suficiente agora, mas somente com trabalho e empresas restabelecidas as pessoas conseguiriam se reestruturar.

O projeto, que conta com o apoio de uma equipe de aproximadamente 35 voluntários, derivou de outra iniciativa da estudante: o Info Abrigo RS. Os voluntários, de acordo com Rafaela, são amigos que estão em cidades pouco afetadas. Ansiosos e com vontade de ajudar, entraram de cabeça na ideia da estudante, primeiro cadastrando pessoas que estão em abrigos e buscavam familiares, e agora recebendo o cadastro de empreendedores e empreendedoras que buscam a divulgação de seu trabalho.

O objetivo do SOS Negócios Gaúchos é centralizar informações sobre os negócios afetados e promovê-los. Por meio de um formulário online, as empresas podem se cadastrar e compartilhar suas histórias, necessidades e contatos, facilitando o acesso a potenciais clientes e parceiros. A ideia é montar um catálogo online, agrupando serviços semelhantes e servindo de vitrine para quem deseja apoiar.

Além disso, o projeto oferece suporte voluntário na gestão de redes sociais. "Assim que publiquei no meu Instagram, uma menina que não estava no nosso grupo inicial de voluntários me contatou e disse que também se sentia assim como nós, ansiosa em não conseguir ajudar na linha de frente. Quando ela leu sobre o projeto, se ofereceu para atuar como social media para empresas que estivessem precisando, gratuitamente por um tempo, para ajudar a se restabelecerem", conta Rafaela.

A divulgação do projeto está sendo feita de maneira orgânica, através das redes sociais e do apoio de figuras públicas, como o músico Neto Fagundes, que irá participar de uma live para promover a iniciativa. A expectativa é que o projeto cresça ainda mais e possa alcançar um número cada vez maior de empresas e voluntários dispostos a contribuir para a reconstrução do Estado.