Lista: 10 cafeterias para conhecer e apoiar em Porto Alegre

29 Maio 2024

Na última sexta-feira, 24 de maio, foi celebrado o Dia Nacional do Café. Em Porto Alegre, cafeterias, assim como negócios de diversos setores, enfrentam as dificuldades ocasionadas pela enchente histórica. Frente às adversidades, operações criam alternativas, como venda antecipada e collabs. Aponte a câmera do celular para o QR Code ao lado e confira a lista preparada pelo GeraçãoE com 10 cafeterias para conhecer e apoiar em Porto Alegre.