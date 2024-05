Calma para continuar

Isadora Jacoby

23 Maio 2024

Os planos e metas a longo prazo deram lugar ao planejamento diário

Em momentos tão difíceis e intensos como o que temos vivido no Rio Grande do Sul, é importante vivenciar um dia após o outro. Pode parecer óbvio, mas em tempos mais regulares vivemos pensando no dia seguinte, no próximo mês. No entanto, as últimas semanas têm sido de atenção ao dia. Acredito que a maior parte dos porto-alegrenses criou o hábito de, pela manhã, checar o nível do Guaíba. Os gaúchos, conferir a previsão de chuva para o dia. E assim seguimos. Esse comportamento tem se refletido também nos negócios. Cada dia tem sido diferente. Aos poucos, percebemos algumas empresas retomando as atividades, outras iniciando a limpeza de seus espaços e, muitas, infelizmente, ainda aguardando a água baixar. Vemos o esforço em continuar, em encontrar alternativas para operar em meio às adversidades, como contamos na Página Central desta edição. Quando conversamos com quem está à frente de negócios hoje, escutamos mais incertezas que certezas. Os planos e metas a longo prazo deram lugar ao planejamento diário. Vencer o dia já é uma grande meta conquistada para os empreendedores gaúchos. Sem pressa e dentro do possível, seguimos fortalecendo os negócios locais. #boraRS