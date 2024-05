Eventos

23 Maio 2024

Pensando nos desafios de reconstrução do Rio Grande do Sul em diversas frentes, a Maratona Tech pelo RS ocorrerá de 23 a 31 de maio. O evento tem o objetivo de propor soluções tecnológicas para auxiliar no enfrentamento dos problemas do desastre, na reconstrução das cidades e na prevenção de futuras tragédias. O evento é aberto a qualquer pessoa que tenha uma solução ou ideia criativa ou inovadora para resolver os problemas causados pelas enchentes no Estado. As inscrições serão realizadas por meio do site bit.ly/44RkQYj até esta quinta-feira.