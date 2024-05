A Bom Princípio Alimentos tem 25 vagas abertas em diversas áreas como produção, logística, administração, vendas, marketing, entre outras. Além dessas oportunidades, a empresa também faz um cadastro para futuras contratações. O salário varia de acordo com a função. A empresa fica em Tuparandi, no Vale do Caí. Interessados podem se inscrever por meio do link bit.ly/3wy5mMp, que também disponibiliza todas as informações. Os requisitos e as inscrições estão no site da empresa.

A Corteva Agriscience está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio. A empresa oferece soluções inovadoras em sementes, proteção de cultivos e biológicos para que agricultores de todo mundo possam maximizar sua produtividade e rentabilidade. As vagas estão abertas para estudantes que têm previsão para conclusão do curso de graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026. No Estado, a empresa tem plantas em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Inscrições podem ser feitas pelo link bit.ly/3wyxxuH.