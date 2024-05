Evento busca soluções tecnológicas para reconstruir o RS

20 Maio 2024

A Maratona Tech pelo RS, organizada pela ONG WomakersCode, acontecerá entre os dias 23 e 31 de maio

As consequências das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no início do mês de maio ainda estão sendo sentidas pelo povo gaúcho. Assim, o poder público, junto com a iniciativa privada, já começa a pensar em maneiras de reconstruir o Estado após a tragédia que deixou mais de 500 mil refugiados climáticos. Pensando em discutir possíveis caminhos para o futuro do Rio Grande do Sul, a ONG WomakersCode, ONG que oferece mentoria, capacitação e empregabilidade para mulheres na tecnologia, está organizando a Maratona Tech pelo RS. O objetivo do evento, segundo os organizadores, será propor soluções tecnológicas para auxiliar no enfrentamento dos problemas do desastre, na reconstrução das cidades e na prevenção de futuras tragédias. O evento está sendo organizado em conjunto com outras iniciativas, como a AfrOya Tech Hub, Ladies in Tech, Soul Code, Impact Hub Porto Alegre, que fazem parte da comissão organizadora, além da participação do Governo do Estado.