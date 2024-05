'Estamos olhando todos: pequenos, médios e grandes empreendedores', diz secretário de Desenvolvimento Econômico do RS

Jamil Aiquel

07 Maio 2024

O governo do Rio Grande do Sul criou o Gabinete de Apoio ao Empreendedor

Diante da tragédia em função das enchentes em diversos pontos do Rio Grande do Sul, a população não está medindo esforços para ajudar os mais atingidos pelas cheias. Nos últimos dias, não tem faltado exemplos de empreendedores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, criando iniciativas para auxiliar de diferentes formas a população atingida. No entanto, existem empreendedores que também foram afetados pelas enchentes. Foi pensando neles que o governo do Rio Grande do Sul criou, na última quinta-feira (2), o Gabinete de Apoio ao Empreendedor. A iniciativa partiu do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, em conjunto com o secretário de desenvolvimento econômico, Ernani Polo. O gabinete ainda se encontra nas fases iniciais, portanto, não se sabe exatamente quais ações serão tomadas. Porém, segundo o secretário, a ideia é se espelhar nas iniciativas tomadas pelo governo do Rio Grande do Sul em 2023, quando o Vale do Taquari foi atingido por fortes chuvas. Na ocasião, os empreendedores locais receberam uma série de auxílios, como isenção nas aquisições de ativo imobilizado (ICMS e Difal), prorrogação das datas de vencimento dos tributos, apoio na garantia das apólices de seguros e linhas especiais de crédito.“Naturalmente, o cuidado com a vida das pessoas está em primeiríssimo lugar, isso é indiscutível, mas, além das ações humanitárias, já estamos trabalhando em outras frentes. O governador e o vice-governador nos demandaram, a exemplo do que fizemos naquele episódio do Vale de Taquari, começar a dar atenção aos empreendedores. Ainda estamos muito envolvidos no salvamento das pessoas, ajudando na questão de logística de combustível e alimentação. Temos vários problemas urgentes. Então, no curso desta semana, vamos começar a fazer reuniões para identificar o que faremos”, explica Ernani Polo, secretário de Desenvolvimento Econômico. Segundo Ernani, o gabinete irá buscar ajuda de toda a rede bancária do Rio Grande do Sul, além de alternativas junto ao Governo Federal, ao BNDES e ao Secretário da Fazenda. “A ideia é envolver todo o sistema de bancos. Cooperativas, bancos privados, bancos públicos para que, juntos, possamos criar as condições possíveis para poder atender os empreendedores”, garante.