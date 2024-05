O poder da vulnerabilidade

Como Fazer Amigos e Influenciar

Pessoas, de Dale Carnegie

A liderança e a gestão de pessoas estão entre os maiores desafios quando se tem um negócio. Podemos até trabalhar sozinhos por um tempo, mas, se queremos crescer, ter pessoas no nosso time é fundamental. Por isso, indico muito o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um clássico, foi publicado pela primeira vez em 1936, mas tem já teve diversas atualizações. Ele traz aqueles princípios que realmente aplicamos no dia a dia.

A Coragem de Ser Imperfeito,

da Brené Brown

A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um best-seller, mas sempre vale indicar. Ele traz insights importantíssimos sobre coragem, propósito e confiança - e vale tanto para a vida profissional quanto a pessoal. Para quem não curte ler, indico também a palestra da escritora no TED Talk chamado The Power of Vulnerability.

Joy: O Nome do Sucesso

O filme não apenas conta a história inspiradora da Joy, empreendedora mulher que teve que superar diversos obstáculos provar que sua criação realmente dava certo, como nos prova a importância de conhecer as dores do nosso público-alvo. Joy é uma americana que cria dois filhos sozinha e que, a partir de uma necessidade do seu próprio dia a dia, cria um produto revolucionário para sua época.