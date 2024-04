Concurso cultural seleciona pessoas para criar conteúdo viajando pelo RS

Estão abertas as inscrições para o concurso cultural Melhor Job do Mundo - Para Quem Ama Viajar, do projeto Viva o RS, parceria entre a Wine Locals e o Sebrae-RS. A iniciativa, que está com inscrições abertas até 10 de maio, vai oferecer experiências gastronômicas e oportunidades para desfrutar da natureza pelo Rio Grande do Sul, enquanto cria conteúdo para a plataforma. De acordo com informações divulgadas pela plataforma, o vencedor do concurso ganha um contrato assinado com o Viva o RS e um prêmio de R$ 5 mil.



Criada há três anos, o Viva o RS é uma plataforma que promove conteúdo de gastronomia e natureza, incentivando as pessoas a vivenciarem o Rio Grande do Sul. A iniciativa é uma parceria firmada entre o Sebrae-RS e Wine Locals para mapear os melhores conteúdos de cada região, oferecendo um guia completo para os turistas que desejam explorar o Estado.

Como participar

Para concorrer, os candidatos devem preencher o formulário de cadastro e seguir o Instagram (@viva.rs). Os participantes devem compartilhar uma experiência inesquecível que viveram no Estado em um post no feed do Instagram marcando o perfil da iniciativa.



O vencedor ganhará um contrato com o Viva o RS, incluindo todas as despesas e um prêmio de R$ 5 mil. Os destinos serão selecionados pela curadoria do Viva o RS com o objetivo de formar viajantes profissionais que conheçam o estado de ponta a ponta. A iniciativa pretende mostrar o Rio Grande do Sul de ponta a ponta, destacando as belezas gaúchas para o País. As inscrições são feitas pelo site (melhorjob.vivaors.com.br).