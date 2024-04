A Fundação Getúlio Vargas (FGV) promove, nesta quinta-feira (18) às 18h, o MBA Talks - Gestão, Regulação e Transparência em ESG: desafios até 2030, evento para discutir a regulação em ESG para promover práticas sustentáveis nos negócios. O evento visa a compreensão de como a regulação em ESG pode gerar valor a longo prazo e a promoção de uma transformação positiva na sociedade e nos negócios. O evento é gratuito, e a inscrição pode ser realizada pelo link bit.ly/3TXEjBM.

A Rede Filantropia irá realizar, entre os dias 23 e 26 de abril, em Belo Horizonte, a 11ª edição do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (FIFE). O evento promove um intercâmbio de conhecimento e networking para profissionais e gestores do Terceiro Setor, empresários em busca de parcerias sociais, estudantes e acadêmicos interessados na área, gestores públicos comprometidos com a esfera social e voluntários engajados. Os ingressos do terceiro lote custam R$ 2.180 e estão disponíveis no site bit.ly/3Q4xEo2.