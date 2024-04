Vagas

18 Abril 2024

A Oxygea anuncia a segunda edição do Oxygea Labs. O programa se concentra em potencializar as startups para captação de possíveis investimentos, buscando soluções transformadoras em neutralidade de carbono, economia circular, energia renovável, novos materiais e transformação digital. As inscrições para programa de investimentos em startups com foco em sustentabilidade e indústria 4.0, premiarão em R$75 mil em incentivos, sem contrapartida em equity, para as selecionadas. As submissões podem ser enviadas pelo site bit.ly/3VYng4Y até o dia 21 de abril.