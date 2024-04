Conecte-se de forma genuína

Isadora Jacoby

04 Abril 2024

A identificação do público como negócio pode ser a chave para bons resultados

Criar uma identificação genuína com o público-alvo do negócio pode ser a chave para uma operação atravessar décadas. Recentemente, contamos mais sobre a mudança de endereço da Back in Black, loja de camisetas e acessórios inspirados no rock que operou por 20 anos em um shopping e que, agora, chegou à avenida Osvaldo Aranha, no Bom Fim. Enquanto conversava com a empreendedora Aline Britot, uma frase me chamou atenção. Ela disse que se engana quem pensa que o rock morreu: tem muita coisa acontecendo. E é verdade, basta olhar para a direção certa. Há quem pense, talvez, que o estilo musical já não represente um mercado potente. Mas os inúmeros festivais lotados - com bandas novas e antigas - mostram o contrário, assim como o movimento da Back in Black em seu novo ponto em Porto Alegre. Durante a entrevista, diversos pais e filhos entraram na loja, assim como jovens e pessoas que já curtem rock há algumas primaveras. O que esses clientes fiéis ou recém-chegados encontram ali é identificação. E essa relação autêntica e genuína pode ser uma poderosa aliada para a longevidade de um negócio. #éorockbebê