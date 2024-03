Empreendedores fazem balanço positivo no último dia de South Summit

Jamil Aiquel

22 Março 2024

Os três dias de evento trouxeram retornos positivos, contam os empreendedores

Pelo terceiro ano consecutivo, Porto Alegre foi a casa do South Summit Brazil. Sediado no Cais do Embarcadero, entre os dias 20 e 22 de março, o evento, que se denomina como um dos maiores de inovação da América Latina, contou com a presença de 600 palestrantes nacionais e internacionais e um público estimado de 24 mil pessoas de mais de 50 países. Com o intuito de ser um ponto de encontro para investidores, empresas e startups, o evento parece ter alcançado seu objetivo. Startups e empresas de diferentes segmentos saíram com impressões positivas da terceira edição do South Summit Brazil. O Instituto Caldeira, iniciativa sem fins lucrativos situada na Capital que conecta pessoas e iniciativas através de um hub de inovação, compartilha dessa percepção. Veteranos do South Summit Brazil, o Instituto esteve presente em todas as edições do evento e, mais uma vez, saiu satisfeito com os resultados. “Nossa presença é fundamental. Somos um hub de inovação presentes em um evento de inovação. Vemos muitos rostos conhecidos e outros que nos conhecem aqui. Mas mesmo os que já nos conheciam trazem pessoas que não nos conheciam, então vale muito a pena. Para nós, é uma baita vitrine”, conta Felipe Casagrande, que trabalha na área comercial do Instituto Caldeira.