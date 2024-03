Capacitismo não tem vez

Avançamos muito enquanto sociedade na discussão de alguns temas de extrema importância, como equidade de gênero, por exemplo. No entanto, outros ainda parecem estar à margem ou restritos a quem faz parte da comunidade de alguma forma. O capacitismo, ou seja, resumir pessoas com deficiência às suas especificidades e discriminá-las por isso, é um desses temas que ainda não têm a importância cotidiana que deveria.

Adotar uma postura anticapacitista é uma missão de todos, seja na esfera pessoal ou à frente de seus negócios, e isso deve se dar independentemente de ser uma pessoa com deficiência ou ter alguém neurodivergente na família. Na Página Central desta semana contamos histórias de empreendedores e empreendedoras que levantam essa bandeira em seus negócios. Isso porque esta quinta-feira, 21 de março, marca o Dia Mundial da Síndrome de Down. No entanto, são batalhas que devem fazer parte da rotina, e não de uma data específica. Abro espaço para citar Emicida, quando canta em Amarelo “permita que eu fale, não as minhas cicatrizes”. Não defina pessoas com deficiência a partir do teu preconceito. Elas têm o direito de ter sua própria voz e sua jornada, inclusive no empreendedorismo