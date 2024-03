A segunda edição do evento Método Franqueadoras Exponenciais será em 26 e 27 de março, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na sede da holding Encontre Sua Franquia. O encontro tem como objetivo ensinar os pilares da alta performance no setor de franquias. O evento será ministrado pelo empresário Henrique Mol e abordará o acrescimento e as oportunidades no mercado de franchising. Ingressos podem ser adquiridos no site bit.ly/3IHK69m até a data do evento.

Inteligência Artificial e o cérebro humano será o tema abordado na principal palestra do Fórum de Inteligência Artificial. O evento tem como headliner o médico e neurocientista Miguel Nicolelis e ocorrerá no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, no dia 25 de março. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site bit.ly/43lJmQE. É solicitada a entrega, no dia da palestra, de 2kg de alimentos não perecíveis.