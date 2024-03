Vagas

21 Março 2024

A Fundação de Apoio à Tecnologia está com inscrições abertas para o programa de bolsa integral da Escola Técnica FAT. São 240 vagas em seis cursos técnicos. Além das áreas de Administração, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos, a Fundação inaugura os cursos de Marketing, Informática para a Internet e Desenvolvimento de Sistemas. Serão 40 vagas para cada curso. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 19 de abril, às 15h, no site escolatecnicafat.org.br. As provas acontecem nos dias 20 e 21 de abril.