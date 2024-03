Marca busca substituir as cadeiras de praia com produto vindo de Portugal

14 Março 2024

Foi com o objetivo de trazer um novo produto ao Brasil que Rodrigo Aquino, junto com Clarissa Azevedo, criou a Sussa, uma marca de almofadas feitas à mão, criadas com o intuito de ser uma alternativa para as tradicionais cadeiras de praia. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.