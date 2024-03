Soraia Schutel Empreendedora na Sonata Brasil em Porto Alegre

07 Março 2024

Operando há dois anos na Cidade Baixa, a Willy, ótica com foco em armações autorais pensadas para o público 40 , expandiu sua operação. Agora, a marca também é encontrada no número 58 da rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. A proposta é oferecer peças de design com valores mais competitivos. Aponte a câmera para o QR Code ao lado e confira o conteúdo completo.