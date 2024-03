Estudantes da rede pública gaúcha participam de intercâmbio do governo dos Estados Unidos

Organizado pelo Departamento de Estado dos EUA e, no Brasil, coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América em conjunto com o Grupo +Unidos, o programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de curta duração para estudantes de ensino médio da rede pública. O objetivo do programa é oferecer a oportunidade de uma experiência internacional a jovens líderes comunitários que se destacam em suas respectivas comunidades pela atitude positiva, bom desempenho acadêmico, capacidade de liderança e espírito empreendedor.



Fundado em 2002, o projeto oferece a oportunidade de um intercâmbio a alunos de todos os estados brasileiros. Para se inscrever, é preciso se encaixar em uma série de pré-requisitos listados em um edital - ter entre 15 e 18 anos durante a duração do programa, cursar o ensino médio na rede pública brasileira, ter fluência em inglês, ter perfil de liderança, bom desempenho escolar, entre outros.



Em 2024, 46 alunos participaram do intercâmbio de curta duração nos EUA, que aconteceu entre os dias 20 de janeiro a 4 de fevereiro. Após uma breve passagem por Washington, D.C, eles foram divididos em grupos menores e designados para uma das seguintes cidades: Kalamazoo, Michigan; Pensacola, Florida; e Tulsa, Oklahoma, como parte do programa. Por lá, os jovens são hospedados por uma família americana, assistem aulas, participam de atividades culturais, de responsabilidade social, além de palestras sobre empreendedorismo e liderança.



Na edição deste ano, dois alunos gaúchos participaram do projeto. São eles Igor Pires, natural de São Leopoldo, e Larissa D’avila, de Caxias do Sul.



Igor tem 18 anos e é estudante do IFSul NH. O estudante se destacou como líder comunitário no projeto UBUNTU: IFSul NH e comunidade tecendo saberes e práticas plurais. A iniciativa tem como objetivo visitar escolas públicas da periferia da região de Novo Hamburgo, São Leopoldo e cidades vizinhas, divulgando ações afirmativas para grupos em situação de vulnerabilidade como negros e indígenas. O estudante se transformou no porta-voz do projeto, e foi isso que tornou a ida dele aos Jovens Embaixadores.

LEIA MAIS> Ótica focada no público 40+ abre segunda unidade em Porto Alegre



O jovem da região metropolitana de Porto Alegre foi designado a cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, centro oeste dos Estados Unidos. Por lá, fez trabalhos comunitários, ouviu palestras, conheceu uma nova cultura e, segundo ele, amadureceu como pessoa.



“Senti que cresci muito. Estagio em uma empresa aqui em Novo Hamburgo e já tem me ajudado muito. Sinto que estou mais preparado para novos desafios, acredito que consigo matar as coisas no peito com mais tranquilidade. Também sinto que consigo falar mais abertamente em público, e meu inglês melhorou muito, que é algo que utilizo bastante durante o trabalho ”, afirma o jovem



A outra jovem gaúcha que participou do programa foi Larissa D’avila, de Caxias do Sul. Ela se destacou como líder comunitária no programa MAIS Startup, um programa de mentoria online gratuita que busca proporcionar a jovens de todo o Brasil a oportunidade de aprender. Larissa se destacou tanto que virou diretora geral da iniciativa. No programa Jovens Embaixadores, a estudante de 18 anos foi designada à cidade de Pensacola, Flórida, no sul dos Estados Unidos. Para ela, essa foi uma oportunidade única de expandir seus horizontes.



“Foi uma experiência muito gratificante para mim. Foi muito legal conhecer gente nova, em um país novo, porque eu, por exemplo, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul”, conta Larissa.



Durante as três semanas de intercâmbio, a jovem conta que a atividade que mais a chamou a atenção foi uma palestra sobre a importância de perseguir seus sonhos. “Era uma palestra de um casal latino. Eles falaram sobre temas variados, mas o que me prendeu mesmo foi sobre perseguir sonhos. Eles falaram muito sobre como as pessoas acabam desistindo por medo de falhar, mas que isso era algo necessário para seguir em frente”, lembra Larissa. O jovem da região metropolitana de Porto Alegre foi designado a cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, centro oeste dos Estados Unidos. Por lá, fez trabalhos comunitários, ouviu palestras, conheceu uma nova cultura e, segundo ele, amadureceu como pessoa.“Senti que cresci muito. Estagio em uma empresa aqui em Novo Hamburgo e já tem me ajudado muito. Sinto que estou mais preparado para novos desafios, acredito que consigo matar as coisas no peito com mais tranquilidade. Também sinto que consigo falar mais abertamente em público, e meu inglês melhorou muito, que é algo que utilizo bastante durante o trabalho ”, afirma o jovemA outra jovem gaúcha que participou do programa foi Larissa D’avila, de Caxias do Sul. Ela se destacou como líder comunitária no programaum programa de mentoria online gratuita que busca proporcionar a jovens de todo o Brasil a oportunidade de aprender. Larissa se destacou tanto que virou diretora geral da iniciativa. No programa Jovens Embaixadores, a estudante de 18 anos foi designada à cidade de Pensacola, Flórida, no sul dos Estados Unidos. Para ela, essa foi uma oportunidade única de expandir seus horizontes.“Foi uma experiência muito gratificante para mim. Foi muito legal conhecer gente nova, em um país novo, porque eu, por exemplo, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul”, conta Larissa.Durante as três semanas de intercâmbio, a jovem conta que a atividade que mais a chamou a atenção foi uma palestra sobre a importância de perseguir seus sonhos. “Era uma palestra de um casal latino. Eles falaram sobre temas variados, mas o que me prendeu mesmo foi sobre perseguir sonhos. Eles falaram muito sobre como as pessoas acabam desistindo por medo de falhar, mas que isso era algo necessário para seguir em frente”, lembra Larissa.

Informações gerais