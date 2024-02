Projeto levará 76 crianças para desfile do Carnaval de Porto Alegre

Uma das festas mais populares do Brasil, o Carnaval movimenta a economia de diferentes formas, seja nos blocos de rua ou nos desfiles em diferentes pontos do País. Em Porto Alegre, as escolas de samba passarão pelo Porto Seco nesta sexta-feira (23) e no sábado (24). Mas a festa fomenta o empreendedorismo muito além deste período. Em diferentes frentes, empreendedores e empreendedoras encontram no Carnaval inspiração para seus projetos ao longo do ano.



O projeto Mini Divas é uma dessas iniciativas. O grupo foi criado em 2018 por Raquel Nunes, ex-madrinha de bateria da Imperadores do Samba, cargo que ocupou por 15 anos. A iniciativa surgiu dentro da escola para recriar uma ala de crianças com o objetivo de engajar ainda mais os pequenos no Carnaval. "Montei o projeto na cara e na coragem. Começamos com seis crianças", lembra Raquel que, neste ano, colocará 76 crianças na avenida.



Em 2021, quando Raquel saiu da Imperadores do Samba, o projeto deixou de pertencer à escola, tornando-se uma iniciativa itinerante que contempla diferentes agremiações. "No momento que saí da Imperadores, começamos a receber convites e aí conseguimos abranger mais escolas. A primeira escola foi a Imperatriz Dona Leopoldina. Como precisávamos de um lugar para ensaiar, fomos para lá. Nosso primeiro ano, em 2022, retomada do Carnaval, desfilamos em quatro escolas: Imperatriz Dona Leopoldina, Bambas da Orgia, Acadêmicos da Orgia e Samba Puro", lembra Raquel.





Neste ano, as Mini Divas passarão por sete escolas: Samba Puro, Imperatriz Dona Leopoldina, Império do sol, Unidos da Vila Mapa, União da Vila do IAPI, Estado Maior da Restinga e Realeza. As crianças são dividias em grupos e desfilam em diferentes escolas a fim de priorizar a diversão e o conforto. "É uma emoção. Cada grupo de mães é responsável por uma escola e dividimos as tarefas", explica a fundadora do projeto, destacando que a iniciativa funciona como um serviço prestado às escolas. "Fomos em todas as escolas que não tinham crianças. Por exemplo, Imperatriz e Restinga são escolas de comunidade. É impossível não ter crianças. Tem que trazer essas crianças para dentro da escola. No momento que tem alguém que faça um trabalho, as pessoas levam", percebe Raquel. As escolas são responsáveis pelo fornecimento do material das fantasias, que são produzidas pelas mães do projeto. "Temos uma cadeia produtiva dentro do projeto. As nossas mães fazem os adereçamentos, as fantasias, porque é um aprendizado, sem contar que é um escape. Isso vira uma família", garante Raquel.



